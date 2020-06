Toulouse, Paris, Lyon... Voilà le classement des meilleures villes étudiantes de France

Toulouse serait la meilleure ville française pour étudier

Quel est le meilleur endroit pour étudier ? Après le top 10 des meilleures villes étudiantes au monde où Londres arrivait en premier en 2018 ou encore le classement des meilleures universités du monde où la France était à la traîne, voici le classement des meilleures villes étudiantes de France. Et non, Paris n'arrive pas en numéro 1. La capitale française est "seulement" 8ème. C'est Toulouse qui est première, la ville rose étant donc la plus agréable pour aller faire ses études supérieures.

C'est en tout cas ce qu'a annoncé le classement des 40 meilleures villes de France pour étudier, réalisé par Le Figaro. Pour départager toutes les villes, le journal s'est basé sur 6 critères : la démographie étudiante, l'offre de formation, les logements étudiants, la vie étudiante, le cadre de vie et l'emploi des jeunes. Du coup, de nombreuses choses ont été prises en compte comme le nombre d'étudiants, le choix de facultés, universités, écoles, classes de prépas, le prix des loyers, les festivals, les salles de cinéma et de concerts, les terrains de foot, les salles de sport, l'ensoleillement, la pollution...

A noter que certaines villes sont à égalité : Montpellier et Dijon (19èmes), Besançon et Metz (28èmes), Rouen et Toulon (33èmes) et Reims et Mulhouse (37èmes).

Classement des 40 meilleures villes étudiantes de France selon Le Figaro

1. Toulouse

2. Lyon

3. Nantes

4. Grenoble

5. Marseille-Aix

6. Nancy

7. Bordeaux

8. Paris

9. Angers

10. Rennes

11. Poitiers

12. Chambéry

13. Orléans

14. La Rochelle

15. Lille

16. Limoges

17. Nice

18. Pau

19. Montpellier

19. Dijon

21. Brest

22. Clermont-Ferrand

23. Strasbourg

24. Saint-Etienne

25. Caen

26. Amiens

27. Tours

28. Besançon

28. Metz

30. Nîmes

31. Le Mans

32. Arras

33. Rouen

33. Toulon

35. Avignon

36. Perpignan

37. Reims

37. Mulhouse

39. Le Havre

40. Valenciennes