Cristiano Ronaldo bientôt à l'OM ? Jul rejoint le fantasme... avec de vraies raisons d'y croire ?

Comme Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo est adepte de l'adage "Moi, tu ne me parles pas d'âge". Problème pour l'ancien joueur du Real Madrid, s'il se sent aujourd'hui toujours aussi fort qu'au début de sa carrière, les supporteurs de Manchester United ont à l'inverse bien conscience que du haut de ses 37 ans, il ne représente plus l'avenir.

Cristiano Ronaldo plus le bienvenu à United

De fait, malgré ses exploits passés, ils considèrent aujourd'hui qu'il ne mérite pas d'être au coeur du projet du club et que l'équipe ne doit plus tourner autour de lui sur le terrain, au risque de stéréotyper le jeu et fragiliser les résultats par la suite. On l'a bien vu l'an passé, malgré les 18 buts de l'attaquant en Premier League, Manchester United a connu une saison galère (pire que la précédente) et n'a même pas réussi à se qualifier pour la Ligue des Champions.

Une crainte partagée par Erik ten Hag (l'actuel entraîneur de MU) qui n'a pas hésité à le mettre sur le banc ce lundi 22 août 2022 durant le derby contre Liverpool, ce qui ne ferait pas plaisir à CR7. Au contraire, le footballeur n'apprécierait pas d'être relégué de superstar mondiale à simple joueur d'équipe et aurait désormais un comportement plus que limite en coulisses. Il se murmure qu'il a déjà séché quelques journées d'entraînement (officiellement, il y était autorisé) et qu'il ne serait pas forcément respectueux du staff/de ses coéquipiers par instant (il se serait clashé avec Erik ten Hag, il a quitté un match à la mi-temps...).

CR7 à l'OM ? Des arguments solides

Autant dire que dans l'esprit de Cristiano Ronaldo, et alors que la Coupe du Monde 2022 approche à grands pas, son histoire d'amour avec United est terminée et la tendance serait vers un départ cet été afin de retrouver son niveau et de l'importance au sein d'une équipe. Or, étant donné que toutes les grosses équipes européennes sont déjà complètes (Real Madrid, Atlético, PSG, City, Bayern Munich) et qu'il sait qu'il y vivrait une situation similaire qu'à MU, la faute à son âge, le joueur serait désormais prêt à rejoindre une équipe moins forte sur le papier mais avec des arguments bétons, dont le plus important : une place en Ligue des Champions.

Et c'est justement là qu'entre en scène L'Olympique de Marseille. Qualifié en LDC grâce à sa deuxième place en L1 l'an passé, le club ferait désormais partie des options privilégiées par Ronaldo. Il faut dire que les arguments ne manquent pas : gros stade avec public assez chaud, club emblématique en Europe, il y trouverait le challenge de s'imposer dans un nouveau championnat après le Portugal, l'Espagne, l'Italie et l'Angleterre et surtout... il relancerait sa rivalité avec son plus célèbre concurrent : Lionel Messi, actuellement au PSG. De bonnes conditions pour voir le Ballon d'Or de nouveau s'intéresser à lui.

Jul milite pour l'arrivée du joueur

Alors attention, il n'y a encore rien de fait et ça ne reste qu'à l'état de fantasmes pour le moment. Néanmoins, les Marseillais font déjà tout pour le convaincre de venir et lancent régulièrement différents hashtags sur les réseaux sociaux pour lui prouver leur amour. Et parmi eux, on peut citer l'un des supporteurs les plus célèbres de Marseille : Jul.

Sur Twitter, la star - extrêmement influente dans sa ville (mais également dans le monde du foot, en atteste le nombre de joueurs qui ont repris son signe culte), n'a pas hésité à profiter de sa popularité pour partager son envie de voir le portugais rejoindre le projet de l'OM. Après avoir tweeté "Laissez-moi rêver" avec le hashtag #RonaldOM, le rappeur a posté une image de CR7 avec le maillot marseillais et la légende, "Un peu d'espoir".