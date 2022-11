Coup de génie sur OnlyFans : cette Française se fait une fortune sans la moindre photo sexy

OnlyFans cartonne de plus en plus. Alors que de plus en plus de candidats et candidates de télé-réalité se créent des comptes MYM et OnlyFans, comme par exemple Astrid Nelsia qui se fait un gros salaire grâce aux contenus sexy, il y a aussi des dérives, comme Amouranth qui a dénoncé son mari abusif. Mais il y a une Française, connue sous le nom Live with Laurie, qui ne poste pas de photos ou vidéos pornos, classées X ou même hot. Non, @lauriefvr comme elle se fait appeler sur Instagram, son truc, c'est de laisser les internautes contrôler sa vie. "Contrôle ma vie" dit-elle d'ailleurs dans sa description Instagram !

Ainsi, Laurie a atteint le top 0,4% des créateurs de contenu les plus suivis sur OnlyFans. C'est "un concept jamais vu auparavant sur cette plateforme" a-t-elle précisé à LadBible, ce concept étant d'habitude utilisé sur YouTube. "Je laisse les fans contrôler toute ma vie", "Chaque décision de ma vie, importante ou non. Ils auront le contrôle" a-t-elle expliqué.

Laurie a largué son mec et quitté un stage

Comment ça fonctionne ? La Parisienne de 23 ans publie des sondages sur Telegram, sur lesquels tout le monde peut voter librement. Puis elle poste les résultats des sondages sur sa page OnlyFans. Les sondages peuvent porter sur tous les sujets, de ce qu'elle devrait manger au déjeuner à la question de savoir si elle devrait jouer toutes ses économies au casino. Suite aux sondages, elle a notamment quitté son chéri et abandonné un stage.

"Je n'accepterai pas un sondage qui pourrait me mettre en danger, nuire à quelqu'un ou être haineux" a-t-elle indiqué. Mais sison, "je ne regrette rien, je ne sais pas encore où cette expérience va me mener. Je laisse aux fans le soin de choisir les prochains sondages. Je suis impatiente de voir où tout cela va aller. Le sondage en ligne en ce moment consiste à savoir si je dois donner 100 dollars à un fan".

"J'essaie juste de créer une petite communauté de personnes prêtes à partager leur vie avec moi"

"Je sais qu'il est difficile de vraiment créer des relations significatives à travers les réseaux sociaux" a assuré Laurie, "Je fais de mon mieux pour communiquer mon énergie et ma positivité à travers mes posts. Et même s'il n'est pas possible de changer le fonctionnement des réseaux sociaux, j'essaie de créer à mon échelle un compte OnlyFans où les gens comptent vraiment".

L'influenceuse a ajouté qu'elle ne cherche pas à "changer le monde" ou à "mener une bataille sociale". "J'essaie juste de créer une petite communauté de personnes prêtes à partager leur vie avec moi" a-t-elle confié, "Et à parler avec moi".