Coronavirus : 7 chiffres à retenir du discours d'Olivier Véran

53 départements

"Avec un taux d'incidence supérieur à 150 ou 200 dans certains cas. Le seuil d'alerte nous l'avions établi à 50 cas pour 100 000" a-t-il ensuite expliqué, et "53 départements ont dépassé ce seuil". "Dans certains territoires, notamment dans certaines villes, nous sommes bien au-delà" a-t-il affirmé, par exemple "à Marseille, nous sommes à près de 6 fois ce seuil, 5 fois en Guadeloupe. A Bordeaux et Lyon, à 4 fois ce seuil, et à Paris, à plus de 3 fois ce seuil".

Et "si la situation sanitaire ne s'améliore pas à Marseille et en Guadeloupe" alors "il faudra prendre des mesures encore plus fortes" a prévenu Olivier Véran.