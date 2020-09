Coronavirus : reconfinement, isolement, tests ? Voilà les nouvelles mesures

Après la mesure du port du masque obligatoire dans les lieux publics clos, quelle sera la prochaine mesure du gouvernement Macron ? Le premier ministre Jean Castex s'est exprimé ce vendredi 11 septembre 2020, depuis Matignon. Suite au Conseil de défense dédié à la gestion de la pandémie, il a dévoilé ce qui st prévu pour la suite. Il a d'abord rappelé : "Il y a une dégradation manifeste" concernant le coronavirus. "Pour la première fois, nous constatons une augmentation sensible de personnes hospitalisées" et "tout confirme que le virus n'a pas baissé en intensité" a-t-il ajouté. Désormais, le nombre de contaminations et d'hospitalisations est "préoccupant" à Marseille, à Bordeaux ou encore en Guadeloupe. Au total, ce sont 42 départements qui sont passés en zone rouge.