Port du masque obligatoire : vélo, cigarette, nourriture... Quelles sont les exceptions ?

Le port du masque obligatoire ne concerne finalement pas les cyclistes et les joggeurs

Comme vous le savez, le port du masque sera obligatoire à l'école à la rentrée 2020 (excepté pour les élèves de moins de 11 ans), comme dans la majorité des endroits clos (magasins...). L'obligation de porter un masque en extérieur est aussi présente dans plusieurs villes de France depuis le mois d'août 2020, sous peine d'une amende de 135 euros. Désormais, cette mesure s'étend à Paris. Le Premier ministre Jean Castex, suite au Conseil de Défense de ce mardi 25 août 2020, a en effet demandé au préfet de police la "généralisation de l'obligation de port du masque à l'ensemble de l'espace public sur Paris et la petite couronne par le préfet de Police et les préfets de la Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine et du Val-de-Marne".

Ce jeudi 27 août 2020, la préfecture de police avait annoncé dans son communiqué de presse : "A compter du vendredi 28 août, à 8h, le port du masque sera obligatoire pour tous les piétons circulant dans les espaces publics, les utilisateurs de vélos, deux-roues, trottinettes et autres engins de mobilité personnels, motorisés ou non", précisant que "les usagers circulant à l'intérieur du véhicule à moteur (voitures de particuliers, camionnettes ou poids lourds des professionnels) seront dispensés de cette obligation". Mais finalement, le port du masque ne sera pas obligatoire pour les personnes à vélo ou encore qui font du jogging.