Rentrée 2020 : pas de distanciation à l'extérieur, port du masque... le protocole sanitaire dévoilé

On a pas trop envie d'y penser et pourtant, le 1er septembre, il faudra retourner en cours et cette fois, tout le monde devra y aller ! Après le confinement, certaines classes avaient rouvertes notamment dans les écoles primaires et les collèges ainsi que dans certains lycées. Un protocole strict avait alors été mis en place pour limiter la propagation de la Covid-19. Même si le nombre de cas est en hausse depuis quelques semaines, c'est un protocole sanitaire allégé qui sera mis en place dans les établissements lors de la rentrée 2020. Comme l'explique Le Monde, le ministère de l'Education nationale a envoyé le 20 juillet aux recteurs d'académie les nouvelles règles qui seront effectives, sauf en cas de rebond de l'épidémie.

Distanciation physique et port du masque

Première nouveauté : la distanciation physique ne sera plus obligatoire dans les espaces extérieurs comme la cour de récréation. Les élèves pourront donc se retrouver sans laisser 1 mètre entre eux. Même constat dans les salles de classes : si tous les élèves ne peuvent pas être accueillis tout en respectant la distanciation, celle-ci sera supprimée. Attention cependant, si la distance d'1 mètre ne peut pas être respectée à l'intérieur comme à l'extérieur, les élèves de plus de 11 ans devront porter un masque. Idem durant les déplacements. Il faudra donc toujours avoir au moins un masque dans son sac au collège et au lycée.

Concernant le brassage des élèves de classes différentes, il ne sera plus obligatoire non plus de ne pas faire se croiser les élèves de deux classes différentes. Cependant, les établissements devront faire en sorte de limiter "les regroupement et les croisements". Enfin, les règles de nettoyage sont également assouplies. Les élèves pourront de nouveau se partager des objets sans désinfection entre chaque utilisation. Un protocole sanitaire qui pourrait être durci si l'épidémie venait à prendre plus d'ampleur dans les semaines et mois à venir.