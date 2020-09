Coronavirus : ce spray nasal français pourrait nous protéger efficacement en attendant un vaccin

A quand un vaccin contre le coronavirus ? Alors que la covid-19 continue sa progression et que les mesures prises en France se durcissent, la course au vaccin continue. Début août, Vladimir Poutine annonçait la trouvaille d'un "vaccin efficace" qui pourrait être mis en circulation dès le 1er janvier 2021, malgré l'inquiétude de l'OMS. En France, les tests continuent mais il faudra se montrer patient avoir d'avoir accès à un vaccin. Eh oui, les masques et la distanciation sociale vont devenir la norme pour un moment... à moins qu'un remède vienne nous sauver ?

Un spray contre le coronavirus ?

Les chercheurs du CNRS sont en train de tester une alternative qui se présente sous la forme d'un spray nasal ou d'une pastille placée sous la langue, et qui pourrait être capable de neutraliser le coronavirus dans l'organisme avant qu'il n'infecte les poumons. "Une fois que nos tissus sont tapissés, si on se retrouve au contact du virus, il va se retrouver englué, bloqué par notre produit et il ne pourra plus aller infecter les cellules humaines", explique Philippe Karoyan, professeur au laboratoire des bios molécules de Sorbonne université.

Une solution à titre préventif qui resterait temporaire et serait une alternative au port du masque : "La protection serait de deux à trois heures, quand on est au travail ou au spectacle on ne serait pas obligés de porter le masque". Une alternative qui pourrait être disponible dès la fin de l'année, en fonction des moyens financiers mobilisés.