Confinement : Disneyland Paris à la maison, le site gratuit avec jeux, tutos et plein d'activités

Disneyland Paris s'invite chez vous

Plusieurs plateformes sont lancées toutes les semaines en ce moment. Leur but ? Vous occuper pendant le confinement. Après YouTube qui a créé "Apprendre à la maison" pour les enfants qui n'ont plus école à cause de la pandémie ou encore Netflix qui propose des lives sur Instagram avec des stars et des médecins pour répondre à vos questions, c'est au tour de Disneyland Paris de se lancer. Avec "Disneyland Paris à la maison", le parc d'attraction situé à Chessy (Marne-la-Vallée) en région parisienne vous permet de retrouver toute la magie de Disney chez vous.

Cette plateforme gratuite est disponible en cliquant ici. Et non, elle n'est pas réservée aux enfants. Le site a été imaginé pour toute la famille. Au programme : des coloriages magiques, des points à relier, des labyrinthes, des jeux des 7 différences... En plus de ces jeux en ligne, vous pourrez aussi suivre des vidéos tutos pour vous mettre au dessin, apprendre des chorégraphies cultes de Disney ou encore essayer de reproduire des maquillages inspirés par les personnages Disney. De quoi réjouir les artistes dans l'âme, les fans de danse et les beautistas. Mais les gourmands ne seront pas en reste grâce à des tutos de cuisine. Vous pourrez en effet découvrir une sélection de recettes (entrées, plats et desserts) issues des restaurants de Disneyland Paris.

Des vidéos pour dévoiler tous les secrets du parc

Vous pourrez donc jouer et suivre des tutos très différents mais aussi regarder des vidéos. Avec les vidéos "Il était une fois" par exemple, vous connaîtrez tous les secrets du parc d'attractions Disneyland Paris, grâce à l'Imagineer Laurent Cayuela. Mais vous aurez aussi l'occasion de voir ou de revoir les shows les plus spectaculaires de l'endroit le plus magique de France (et en entier).

Sans oublier que Disney a aussi imaginé des fonds virtuels avec les plus beaux décors de Disneyland Paris. Ceux-ci, dispos sur "Disneyland Paris à la maison", peuvent être utiliser pour vos appels en visio. Ça tombe bien parce qu'avec le confinement, beaucoup de monde appelle sa famille et ses amis en visio.