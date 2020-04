Confinement : YouTube lance "Apprendre à la maison" avec des YouTubers, des émissions et des musées

YouTube se lance dans les cours et les tutos pendant le confinement

Depuis la mi-mars en France, les écoles sont fermées à cause du coronavirus. Pour aider les parents et les enfants à s'occuper pendant le confinement et les aider à continuer l'apprentissage en plus des devoirs à faire chez eux, YouTube a décidé de lancer le site "Apprendre à la maison". L'idée de cette initiative solidaire ? "Contribuer à ce que l'apprentissage puisse continuer" est-il écrit sur la page d'accueil du site éducatif. Mais attention, "ces ressources n'ont pas vocation à remplacer les devoirs confiés par les enseignants - mais pourront, nous l'espérons, compléter ce travail" est-il précisé.

Et pour ce projet "Apprendre à la maison", YouTube a créé un partenariat avec des YouTubers (Hugo Décrypte, Dr Nozman, Cyrus North...), des émissions (C'est pas Sorcier, Il était une fois...), des chaînes de télévision (Arte, National Geographic) ou encore des musées (le Musée du Louvre, le Grand Palais, le Centre Pompidou, la Philharmonie de Paris...).

Des vidéos pour les enfants de la maternelle au collège

Alors que France 4 s'engage avec des cours à la télé et que J.K. Rowling a imaginé Harry Potter at Home pour les parents et les profs, YouTube se met donc également aux cours pour aider les enfants en cette période de confinement. Ils pourront mater "des vidéos, tutoriels, et autres activités adaptés à tous les âges" comme par exemple des vidéos "à la découverte du monde". Ces leçons 2.0 sont destinées aussi bien aux enfants de maternelle, qu'à ceux de l'école primaire et du collège.

Les enfants de maternelle pourront notamment s'initier à l'alphabet, aux chiffres, faire des dessins, chanter des chansons et apprendre à reconnaître les animaux. Ceux de 5 ans et plus pourront étudier l'anglais, jouer à des jeux éducatifs, assister à des expériences ou encore s'instruire avec "1 jour, 1 question" qui répond aux questions que peuvent se poser les enfants. Enfin, les collégiens de 13 ans et plus pourront approfondir les cours suivant les thématiques de sciences, maths et culture générale.