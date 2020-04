Netflix lance une émission sur Insta avec ses stars pour répondre à vos questions sur le coronavirus

Confinement : Netflix lance Wanna talk about, une émission hebdomadaire en direct sur Instagram, avec des acteurs de films et séries de la plateforme de streaming

Ce jeudi 9 avril 2020, Netflix a lancé Wanna talk about it sur Instagram. Dans cette émission hebdomadaire, des acteurs comme Noah Centineo et Ross Butler parleront avec des pros de la santé. De quoi vous rassurer pendant le confinement et répondre à vos questions sur le coronavirus.