Colton Haynes : son départ d'Arrow causé par Stephen Amell ? L'acteur balance sur les coulisses

Deux ans après la diffusion du dernier épisode d'Arrow, Colton Haynes - l'inoubliable interprète de Roy Harper, vient de profiter de ses mémoires intitulées Miss Memory Lane pour se confier sur les raisons qui l'ont poussé à quitter la célèbre série super-héroïque de la CW. Et si l'on se fie à ses propos, là où Stephen Amell (Oliver) semble déjà prêt à retrouver son costume, les chances de le retrouver au casting d'un éventuel reboot sont très faibles.

Des tensions dans les coulisses d'Arrow ?

Visiblement marqué par son expérience au sein du Arrowverse, le comédien a en effet révélé que l'ambiance dans les coulisses n'était pas toujours très bonne. "J'ai dû m'éloigner de mon travail à temps plein sur Arrow [durant son deuxième passage, en saison 7, ndlr], officiellement parce que mon contrat prenait fin, a-t-il dans un premier temps déclaré. Mais en réalité, c'était parce que j'étais trop déprimé. Et je ne pouvais plus supporter de travailler avec l'un de mes collègues".

Une révélation inattendue étant donné qu'il est le premier acteur d'Arrow a laissé entendre qu'il pouvait y avoir des tensions sur le plateau, mais qui interroge également : qui est donc ce mystérieux collègue ? Si on pourrait logiquement penser à Stephen Amell ou Willa Holland (Thea) auprès de qui il était toujours collé à ses débuts, il faut savoir que la saison 7 de la série le voyait incarner Roy dans le futur. Autrement dit, le casting à ses côtés était différent et principalement composé de Katherine McNamara (Mia Smoak-Queen), Ben Lewis (William Clayton), Juliana Harkavy (Dinah Drake) et Andrea Sixtos (Zoe Ramirez). Hum hum...

Pour l'heure, aucun des principaux concernés n'a réagi à cette déclaration, mais il ne fait aucun doute qu'elle ne devrait pas passer inaperçue...