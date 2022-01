Arrow : Diggle de retour dans Justice U, un nouveau spin-off très spécial

Arrow : Diggle de retour dans Justice U, un nouveau spin-off

Surprise, le Arrowverse est toujours en vie. Si les séries comme The Flash (saison 8) ou Legends of Tomorrow (saison 7) passionnent nettement moins le public qu'à leurs débuts, la CW ne compte pas les lâcher. On vient de l'apprendre, la chaîne a donné son feu vert à la production d'un nouveau spin-off intitulé Justice U qui sera porté par John Diggle (David Ramsey), le pote d'Oliver Queen dans Arrow.