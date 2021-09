Arrow de retour ? Stephen Amell est prêt, "ça serait incroyable"

Entre la fin de Supergirl programmée cette année au terme de sa saison 6, et le possible arrêt de The Flash en 2022 à la suite de sa saison 8, une page du Arrowverse semble clairement être en train d'être tournée sur la CW. Pourtant, comme vient de le confier Stephen Amell, il est étonnamment prêt à relancer la machine. Comment ? En rebootant Arrow, dont le dernier épisode a été diffusée en janvier 2020.

Stephen Amell veut retrouver Oliver Queen

Invité de l'émission Inside of You de Michael Rosenbaum, l'inoubliable interprète d'Oliver Queen dans cette emblématique série a en effet confessé être déjà ouvert à l'idée de reprendre son rôle. Attention, pas d'enflammade pour le moment, rien n'indique que cela arrivera, "Si j'avais été approché pour ça, je ne le dirais pas. Mais non, ça n'est pas le cas".

Néanmoins, il l'a immédiatement précisé, c'est un projet qui lui trotte régulièrement dans la tête. S'il est aujourd'hui au casting de Heelz, une nouvelle série diffusée sur Starz aux USA, Stephen Amell reste fortement attaché au super-héros de DC, "Je pensais à cette question en arrivant ici. Et si l'opportunité m'était offert de faire 6 à 8 épisodes de Arrow, comme une mini-série, sur Netflix, HBO Max ou même la CW, comme ça pourrait arriver, je pense que ça serait incroyable !" Le message est passé.

Un retour de Arrow possible ?

Encore une fois, il ne s'agit que d'une envie personnelle de l'acteur et rien ne dit que les dirigeants de la CW seront prêts à financer un tel projet. D'autant plus quand on se souvient des déclarations de Stephen Amell en 2020, qui assurait avoir accepté de jouer dans la saison 8 de Arrow uniquement pour l'argent.

Toutefois, quand on sait que Diggle (David Ramsey) était récemment présent dans quelques séries cultes du Arrowverse et que Mia (Katherine McNamara) sera de retour dans The Flash à la rentrée, on comprend que la chaîne américaine compte encore beaucoup sur l'univers de Arrow pour faire le bonheur des fans. De fait, un retour de la série n'aurait rien d'une surprise.