Aya Nakamura met du soleil dans notre vie avec le clip "Bobo" ☀️

Aya Nakamura prépare-t-elle un nouvel album ou une réédition de son troisième opus "Aya" ? Elle n'a encore rien dévoilé, mais ses fans s'interrogent depuis qu'elle a annoncé l'arrivée d'un single inédit intitulé Bobo avec une courte vidéo teaser. Un single inédit disponible désormais sur toutes les plateformes. Aya Nakamura l'a bien évidemment accompagné d'un clip, réalisé par Vladimir Boudnikoff, qui va forcément mettre du soleil dans votre vie et parfaitement vous préparer pour cet été.

Aya Nakamura de retour avec Bobo !

L'interprète de Pookie nous emmène là où il faut chaud, là où un bel homme essaie de la courtiser dans un cadre idyllique (coucher de soleil, balade sur le sable fin, tout ça tout ça...) : "J'veux le bifton pas de bobo / Chéri coco, veut ma photo (...) Est-ce que tu pourras m'étonner ? / Je sais pas si t'es cap / En vrai me parle pas / T'oublies les codes", chante Aya Nakamura sur une instru assez chill et sensuel plutôt éloignée de celle des tubes Djadja, Copines, La dot, Pookie, Plus Jamais en feat avec Stormzy ou encore Soldat.

En tout cas, les abonnés de la chanteuse, eux, sont déjà prêts à écouter en boucle Bobo tout l'été : "On va écouter ça toutes les vacances", "le son de l'été", "playback d'été", "l'été 2021, ça va être le feu", "tube de l'été", "merci de sauver notre été", "l'été avec Aya, que du bonheur", "l'été commence officiellement le 27 mai 2021", peut-on lire en commentaires sur l'un des posts Instagram d'Aya Nakamura.