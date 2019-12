Clémence Botino (Miss France 2020) : sa mère ne voulait pas qu'elle participe au concours

"Je ne l'ai jamais vue comme une reine de beauté"

Notre nouvelle Miss France, Clémence Botino, commence son règne compliqué (à cause des attaques racistes) en faisant la tournée des médias. Celle qui a été élue le samedi 14 décembre 2019 sur TF1 s'est même rendue à Disneyland Paris avec Sylvie Tellier. Et la mère de Miss France 2020, Katia, s'est elle aussi exprimée dans la presse. Elle a ainsi avoué à Gala qu'elle n'a "pas dit souvent" à sa fille "qu'elle était belle". "C'est mon enfant et je ne l'ai jamais vue comme une reine de beauté" a-t-elle expliqué.

"Mais j'ai compris que c'était une évidence pour elle et qu'elle n'allait pas renoncer" a ensuite indiqué celle qui travaille comme documentaliste dans un collège. "Là, j'ai l'impression que toutes les planètes étaient alignées pour sa victoire" a même ajouté la mère de Clémence Botino. Très proche de celle qui a été défendue par Lou Ruat face aux critiques depuis son sacre, Katia a confié : "Nous avons une relation très fusionnelle, et on se prend souvent la tête". Un lien très fort donc, qui peut souvent mener à des tensions mère-fille.

Clémence Botino confie que sa mère "a mis du temps à accepter"

La belle Miss Guadeloupe 2019 qui a succédé à Vaimalama Chaves avec son couronnement a elle aussi parlé au même média. Clémence Botino a ainsi révélé que sa mère n'était pas fan que sa fille participe au concours Miss France 2020 : "Elle a mis du temps à accepter, alors que mon père a tout de suite été derrière moi".

Et si Katia était réticente à l'élection, c'est parce qu'elle craignait les critiques sur son enfant. "Nous sommes très proches et elle a peur des critiques que je ne contrôle pas du tout. Elle me disait : 'Comment tu vas faire si tu perds !'" a ainsi raconté la française qui va représenter notre pays pendant un an.