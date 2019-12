Miss France 2020 : Lou Ruat défend Clémence Botino face aux critiques

"Ça me dérange cet acharnement qu'il y a contre elle"

Ce samedi 14 décembre 2019, Clémence Botino (Miss Guadeloupe) a été couronnée Miss France 2020 lors de la cérémonie en direct du Dôme de Marseille sur TF1. Depuis son élection, les internautes sont nombreux à se plaindre. En effet, sur les réseaux sociaux, c'est Lou Ruat (Miss Provence) qui faisait partie des candidates favorites. La jolie blonde a été sacrée 1ère dauphine, ce qui est déjà très bien. La Miss a d'ailleurs remercié les gens qui ont voté pour elle. Mais pour beaucoup de twittos, c'est quand même elle qui méritait la victoire.

En colère contre les critiques qui continuent de pleuvoir sur Clémence Botino, Lou Ruat a fini par briser le silence pour défendre Miss France 2020. Elle a ainsi confié à La Provence (le numéro de ce mardi 17 décembre 2019) : "Ça me dérange cet acharnement qu'il y a contre elle". "Il ne faut pas, c'est dommage" a expliqué celle qui est fière de son écharpe et qui trouve que les attaques sont exagérées : "Ces critiques sont injustifiées. Le résultat des votes est simple : on avait seulement 1% d'écart".

Lou Ruat explique que les gens "n'ont pas forcément voté"

Alors que de nombreux internautes ne comprennent pas comment Clémence Botino a remporté la couronne de Miss France 2020 alors qu'elle a peu d'abonnés sur les réseaux sociaux et qu'elle n'était pas la préférée du jury, Lou Ruat a une petite idée sur la question. Les gens qui se disent "déçus" et "frustrés" de sa défaite, "peut-être que ces personnes qui critiquent n'ont pas forcément voté". Parce que pour décrocher le titre de Miss France, il ne fallait pas la suivre sur Instagram mais voter pour elle.

La sudiste a aussi souligné que sa rivale qui a remporté l'élection est quelqu'un de bien. Elle l'a ainsi remerciée "pour sa sympathie" et lui conseille de "rester comme elle est".