Claude (Koh Lanta, La Légende) pourrait gagner "des millions" s'il attaque la prod en justice

L'édition All Stars de Koh Lanta pour les 20 ans de l'émission devait être légendaire mais c'est plutôt une catastrophe. Pourquoi ? En plus de la triche reconnue de Teheiura, plusieurs autres candidats sont soupçonnés d'avoir triché en allant dîner chez des habitants. Même si les principaux concernés ont démenti, ALP qui produit l'émission a décidé de ne pas désigner de gagnant à l'issue de la grande finale, diffusé ce mardi 14 décembre 2021. Claude, qui avait remporté les votes de ses camarades, n'a donc pas touché son chèque, reversé au fond Bertrand Kamal.

Depuis, Alexia Laroche-Joubert a taclé les tricheurs et Claude Dartois a réagi à la décision de la prod. Mais certains avocats ne sont pas d'accord avec ALP qui expliquait que son choix était légal. L'un d'eux a expliqué que tout cela n'était en fait pas en accord avec le droit du travail. Et il n'a pas fini de tacler la production de Koh Lanta.

"Le 'code d'honneur' n'a aucune valeur légale"

Après son interview avec Le Parisien, Me Jérémie Assous, avocat spécialiste des contrats de travail des programmes de télévision, a été interrogé sur "l'affaire" Claude par Télé Loisirs. Il y confie que Claude Dartois pourrait très bien attaquer la société de production qui l'a "licencié de manière totalement injustifiée" selon lui. L'avocat évoque aussi la décision d'ALP qui juge que le "code d'honneur" de l'émission n'a pas été respecté. "Leur fameux 'code d'honneur' n'a aucune valeur légale. Vous pouvez écrire tout ce que vous voulez dans le règlement, le règlement est illégal." argumente-t-il, expliquant qu'il est interdit de priver un candidat de nourriture. Jérémie Assous explique d'ailleurs avoir "obtenu plus de 110 décisions de justice concernant Koh Lanta, qui a toujours été condamné".

"Ils vont sortir le carnet de chèque et payer"

Toujours selon Me Jérémie Assous, Claude Dartois pourrait gagner gros s'il décide d'attaquer la prod de Koh Lanta en justice. "De toute façon, ils vont sortir le carnet de chèque et payer. Là, ça vaut quelques millions, on ne parle plus en centaine de milliers d'euros pour Claude." estime-t-il. Pourquoi ? A cause du préjudice qu'a subi le candidat et que l'avocat compare à celui d'un sportif qui serait accusé à tort de dopage. "S'il est démontré qu'il avait parfaitement le droit de faire ce qu'il a fait, des dommages et intérêts peuvent être réclamés." confie-t-il.

Pour l'instant, on ne sait pas si Claude Dartois va décidé d'avoir recours à la justice dans cette affaire. Mais Me Assous confirme que certains candidats l'ont contacté à ce sujet. "Il y en a plusieurs. Il y a des centaines de milliers d'euros à prendre, ils ont compris." conclut-il.