Cindy Van Der Auwera (Familles nombreuses) veut un 12e enfant malgré un gros risque

Même s'ils ont déjà beaucoup d'enfants, les familles de Familles nombreuses, la vie en XXL n'en ont pas terminé avec les couches et les biberons. La preuve, la famille Gonzalez a récemment accueilli son 8e enfant et Justine Cordule attend de son côté son 7e bébé. Mais d'autres espèrent aussi encore agrandir la famille comme Amandine Pellissard qui a vécu plusieurs fausses couches. Cindy Van Der Auwera veut elle aussi avoir un bébé qui serait le 12ème

La famille Van Der Auwera prête à s'agrandir malgré un risque

Malgré une fausse couche au début de l'année 2021, Cindy Van Der Auwera est toujours prête pour un 12ème enfant comme elle l'a confié dans une interview donnée à TéléStar. "Si ça doit arriver, ça arrivera et je suis très optimiste" a expliqué la star de Familles nombreuses, la vie en XXL. Pourtant, tomber enceinte pourrait mettre sa vie en danger comme le dévoile Cindy. Pourquoi ? Car elle a déjà eu 11 césariennes ! "Les médecins préconisent cinq césariennes au maximum. Et moi j'en ai eu onze. Mais j'ai été examinée en long, en large et en travers, et tout va bien" assure-t-elle.

Cet été, Cindy a dit enfin oui à son chéri Seb avec qui elle est en couple depuis plus de 20 ans et s'est aussi confiée sur cette union. "Le fait de partager ça avec tous mes enfants a été magique, même si on a été confrontés à certains problèmes logistiques (...) Mais ils ont adoré que maman et papa soient la princesse et le prince d'un jour" explique la célèbre maman.