Justine Cordule (Familles nombreuses, la vie en XXL) enceinte : elle dévoile le sexe du bébé

Justine Cordule filme la réaction de ses enfants quand ils apprennent le sexe du bébé

Alors qu'Amandine Pellissard essaye d'avoir un 9ème enfant et que Cindy Van Der Auwera tente aussi d'avoir un 12ème enfant, Justine Cordule avait donc elle aussi envie d'agrandir sa famille. Et après en dévoilant le sexe du bébé dans sa story Instagram, elle a aussi montré les réactions de ses enfants en apprenant qu'elle était enceinte d'une baby girl. "Quand les enfants découvrent le sexe du bébé" a écrit Justine Cordule en légende de la vidéo.

"J'avais le rendez-vous chez la sage femme pour voir le bébé, j'ai fait l'échographie" pour connaître le sexe du bébé et "je le sais peut-être" a ainsi expliqué la maman à ses enfants. Une de ses filles a crié : "C'est une fille !". "Ah ben on sait pas, j'ai pas dit oui" a-t-elle répondu, "A votre avis ? Qui dit fille et qui dit garçon ?". Une de ses filles assure que "c'est une fille, c'est sûr" et un de ses fils répond que c'est "un garçon". "C'est une fille" fini par confirmer Justine Cordule, et ses 2 filles sautent de joie alors qu'un de ses fils aurait préféré avoir un petit frère...

La maman que vous pouvez voir dans Familles nombreuses, la vie en XXL avait annoncé sa grossesse en août 2021 sur les réseaux. "Nous sommes très heureux en ce moment de vous faire savoir que notre famille nombreuse va s'agrandir pour notre plus grand bonheur" avait-elle écrit pour annoncer aux internautes qu'elle est enceinte, "les frères et soeurs sont heureux".