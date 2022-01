Christian Quesada : en larmes, la mère d'une victime de 13 ans raconte les manipulations ignobles

Christian Quesada : la mère d'une victime raconte comme le prédateur s'y est pris

Christian Quesada s'était fait connaître du public dans 12 coups de midi sur TF1, l'émission animée par Jean-Luc Reichmann. Sauf qu'après son sacre, il a été révélé que le champion de midi était aussi un prédateur sexuel. Il a été mis en examen puis condamné pour "corruption de mineures" et "détention et diffusion d'images pédopornographiques". L'ancien candidat a ensuite été libéré après 2 ans de prison ferme, le 25 mars 2021, avant de disparaître. Le documentaire Christian Quesada : des studios télé à la prison - Que s'est-il vraiment passé ?, diffusé ce mercredi 5 janvier 2022 sur W9, est revenu sur cette terrible affaire.

Dans le docu, la mère d'une des victimes, une fille de 13 ans, a témoigné. Il s'agit de l'une des dernières victimes de Christian Quesada, peu avant qu'il soit interpellé. La maman a raconté comment il a pris contact avec son enfant : "Ma fille avait posté sur son compte, juste comme ça, une photo de lui avec une fille qui a fait The Voice Kids, parce qu'elle l'aimait bien aussi. Sans arrière-pensée". Christian Quesada lui a répondu "qu'il était content, qu'il appréciait qu'un jeune public comme ça, s'intéresse à des gens comme lui". Et "il lui a proposé de l'emmener à Disneyland avec lui, de lui offrir le voyage, l'entrée et tout", ce que sa fille a refusé.

Christian Quesada s'est fait passer pour une ado de 16 ans pour obtenir des photos dénudées

Christian Quesada qui serait "en cavale" depuis sa libération, aurait alors insisté auprès de la victime de 13 ans. Comment ? En se faisant passer pour une fille de 16 ans sur les réseaux, une méthode qu'il aurait utilisée plus d'une fois avec ses victimes. Une fois en contact avec l'ado en faisant croire qu'il était aussi une fille mineure, il a proposé de jouer à "Action ou vérité". "Le gage, c'était 'enlève ton t-shirt pour que je voies ta poitrine. Moi je te montrerai la mienne si je perds'" a précisé Frédéric Boudouresque, journaliste au Progrès, dans le documentaire. "Au début, elle a refusé parce qu'elle ne trouvait pas ça normal" a révélé la maman, mais sa fille a fini par céder et s'est dénudée.

"J'ai vu les photos de ma fille dénudée, avec des parties précises en plus. J'ai halluciné"

Après l'interpellation de Christian Quesada et la perquisition de sa maison, les parents de la victime ont été convoqués à la gendarmerie. Et ils ont découvert, choqués, les photos dénudées de leur fille de 13 ans. "J'ai vu les photos de ma fille dénudée, avec des parties précises en plus. J'ai halluciné. Ce n'est pas possible de demander des photos pareilles. Ce sont des photos très gênantes..." a-t-elle confié, en larmes.