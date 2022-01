Chris Brown encore accusé de viol : une femme assure avoir été "droguée" et "violée", détails glauques à l'appui

Chris Brown encore accusé de viol : la femme assure avoir été "droguée"

En 2019 déjà, Chris Brown avait été accusé de viol et placé en garde à vue à Paris. Le rappeur avait ensuite été relâché et ne s'était pas présenté devant la justice française. Aujourd'hui, l'ex de Rihanna est encore accusé de viol mais aux Etats-Unis cette fois selon TMZ, qui a obtenu la plainte d'une "inconnue qui dit être une chorégraphe, danseuse, mannequin et artiste musicale professionnelle".

La femme explique dans les documents que Chris Brown l'a invitée sur son yacht, amarré chez Diddy (Sean Combs) sur Star Island, à Miami, en Floride. Et le 30 décembre 2020, elle y est donc allée. "Chris s'est approché d'elle et lui a demandé si elle voulait un verre, en lui faisant signe de se diriger vers la cuisine du yacht" est-il écrit, "elle affirme être entrée dans la cuisine avec Chris, où il lui a donné un gobelet en pastique rouge avec une boisson mélangée et ils ont commencé à parler. Après qu'il ait rempli son gobelet une deuxième fois, elle affirme avoir commencé à ressentir 'un changement soudain et inexpliqué de conscience'".

Elle accuse donc l'interprète de Run It, Look At Me Now ou encore Go Crazy, de l'avoir droguée avant de la violer : "La femme affirme qu'elle s'est également sentie 'désorientée, physiquement instable, et a commencé à tomber dans le sommeil'... et c'est alors qu'elle dit que Chris l'a conduite dans une chambre alors qu'elle était 'droguée' et 'à moitié endormie'".

Elle a raconté des détails glaçants du supposé viol

La supposée victime a ensuite donné les détails glaçants de ce qui se serait passé. "Chris a fermé la porte de la chambre, l'empêchant de sortir, a enlevé le bas de son bikini et a commencé à l'embrasser. Elle dit avoir marmonné pour que Chris arrête, mais il a persisté et l'a violée" est-il indiqué dans la plainte.

"Chris a éjaculé en elle, s'est levé d'un bond et a annoncé qu'il avait 'fini'" après l'agression sexuelle. Puis "Chris lui a envoyé un message le lendemain et a exigé qu'elle prenne la pilule du lendemain", afin qu'elle ne tombe pas enceinte, et "bien qu'elle soit désemparée, elle affirme qu'elle a fait ça".

Chris Brown a réagi à la nouvelle accusation de viol

L'artiste qui avait aussi été accusé de violences conjugales par son ex, Rihanna, mais aussi par son ex Karrueche Tran, qu'il aurait menacée de mort, a démenti la nouvelle accusation de viol. En story Instagram, Chris Brown a déclaré : "J'espère que vous verrez tous ce modèle de casquette", en sous-entendant qu'on lui fait encore porter le chapeau pour des choses qu'il dément avoir faites. "Quand je sors de la musique ou des projets, ils essaient de me faire de vraies conneries" a-t-il ajouté.