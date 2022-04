Charles Melton (Riverdale) en couple après Camila Mendes ? Ça se confirme en photos

Si on comptait pendant un moment deux couples au sein des acteurs de Riverdale, ces deux histoires sont désormais terminées. Cole Sprouse et Lili Reinhart se sont séparés en 2020 et l'interprète de Jughead a retrouvé l'amour avec la mannequin Ari Fournier. Celle qui joue Betty, elle, serait aussi recasée depuis peu. De leurs côtés, Charles Melton et Camila Mendes alias Reggie et Veronica ont eu un retour de flammes en 2021. Des retrouvailles qui ont été de courtes durées : depuis mars, l'acteur se montre très proche d'une autre demoiselle. Et leur couple semble se confirmer.

Charles Melton recasé ? Les photos qui le prouvent

Ce vendredi 22 avril 2022, Charles Melton s'est offert une petite sortie à New York et il n'était pas en solo. Sur des images publiées par Just Jared Jr que vous pouvez découvrir en cliquant, l'interprète de Reggie dans Riverdale semble inséparable de Chase Sui Wonders. Les photos les montrent enlacés et on peut même voir l'acteur l'embrasser sur le front. Des images qui, donc, semblent confirmer la relation des deux stars.

Des rumeurs sur une histoire d'amour entre Charles Melton et Chase Sui Wonders circulent depuis quelques semaines. La jeune femme de 26 ans et la star de Riverdale ont tourné ensemble un court-métrage pour Vogue et auraient craqué l'un pour l'autre. Chase Sui Wonders est mannequin mais aussi actrice : elle a joué dans la série Generation et dans le film On the Rocks, réalisé par Sofia Coppola. On n'attend plus que l'officialisation !