Charles Melton (Riverdale) de nouveau en couple après sa nouvelle rupture avec Camila Mendes ?

Après sa nouvelle rupture avec Camila Mendes, Charles Melton serait de nouveau en couple

Alors que la saison 6 partie 2 de Riverdale sortira plus tard que prévu sur Netflix, l'un des acteurs du casting serait de nouveau en couple. Charles Melton qui incarne Reggie dans la série s'était séparé de Camila Mendes qui joue Veronica. Mais depuis cette énième rupture, Charles Melton et Camila Mendes s'étaient remis en couple, avant de finalement se séparer de nouveau.

Mais l'acteur ne serait pas un coeur à prendre pour autant. Charles Melton ne serait plus célibataire et serait de nouveau en couple avec la mannequin et actrice Chase Sui Wonders d'après plusieurs médias US comme Just Jared Jr. Ils ont été vus proches et complices : il aurait mis son bras autour d'elle quand ils traversaient une rue, et elle se serait assise sur ses genoux. Alors simples amis ou amoureux ?