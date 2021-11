Charles (Les Ch'tis) : accusé de menaces de mort envers son ex, bientôt condamné à de la prison ?

Charles Vassal accusé d'avoir menacé son ex-compagne

Depuis quelques semaines, le monde de la télé-réalité se retrouve au centre de terribles polémiques. Alors que Alix Desmoineaux (Les Princes de l'amour) a récemment dénoncé le comportement dangereux d'un autre candidat qui aurait agressé sexuellement une jeune fille, c'est Charles Vassal (vu dans Les Ch'tis) qui fait aujourd'hui parler de lui pour une sombre affaire.

En novembre 2020, le jeune homme était accusé par son ex, Sarah, de menaces de mort avec arme à son encontre lors d'une soirée. Décrit comme "complètement défoncé" par la plaignante, l'ex-candidat de télé-réalité aurait été prêt à la "tuer" ce jour-là. Une affirmation grave qui avait donné lieu à une plainte - finalement retirée quelques mois plus tard, aujourd'hui contestée par Charles.

Le Ch'tis dévoile sa version de l'histoire

Comme le rapporte Sud Ouest, celui qui se décrit comme "pas quelqu'un de méchant", était présent au tribunal de La Rochelle ce lundi 15 novembre 2021 afin d'être entendu sur ces accusations. A cette occasion, Charles Vassal n'a pas démenti son face-à-face explosif avec Sarah, mais il a néanmoins tenu à remettre les choses dans leur contexte.

Ainsi, après avoir précisé que l'arme utilisée était en réalité factice, il a révélé que celle-ci n'était pas là pour menacer qui que ce soit, mais pour l'aider à se protéger. "J'étais en soirée chez moi, on s'est disputé par messages au sujet de notre fille, de ses addictions. Je suis allé chez elle pour discuter, a-t-il confié au juge. C'est monté dans les tours. J'ai pris une arme pour me protéger parce qu'elle a des dettes de stup [drogues, ndlr], je ne savais pas sur qui j'allais tomber".

De quoi convaincre le tribunal d'abandonner les charges ? Difficile à dire. Si Charles Vassal risque désormais une condamnation à six mois de prison avec sursis, la procureure a néanmoins reconnu qu'il était difficile de juger cette affaire, "Le dossier est pauvre. Il n'y a aucun élément matériel ni intentionnel". Et ce n'est pas l'absence de Sarah lors de cette audience qui a facilité la compréhension de cette histoire. Il faudra maintenant attendre le 8 décembre 2021 pour en connaître le verdict.

Charles s'attaque à son ex sur les réseaux sociaux

Seule certitude à ce jour, celui qui a plusieurs fois déploré son boycott du monde de la télé-réalité n'est pas près de se réconcilier avec Sarah. Alors qu'il ne lui a toujours pas pardonné sa tromperie (il n'est pas le père de sa fille), Charles Vassal ne perd jamais une occasion pour critiquer son ex-compagne.

D'après Purepeople, le DJ aurait ainsi récemment profité de ses réseaux sociaux pour s'attaquer une nouvelle fois à son mode de vie en partageant notamment à ses abonnés le profil d'escort de Sarah, "Voici le retour de mon ex sur des réseaux de prostitution. (...) Je tenais à mettre les choses au clair sur la personne qu'est mon ex. (...) J'ai vécu mensonge, tromperie pendant plus de 5 ans. Aujourd'hui, la page est tournée." Pas sûr que ce comportement joue en sa faveur auprès du tribunal...