Chani (Les Anges 12) et Eddy, le clash : "elle me prend pour un boloss" (EXCLU VIDEO)

Depuis le début des Anges 12, Chani n'est pas la plus aimée au sein de la villa, et sa coucherie avec Illan n'a pas arrangé les choses. Alors qu'elle venait de se séparer de Virgil et lui de Yumee, ils ont couché ensemble dans un lit situé sur le rooftop... ce qui a vite fait le tour de la villa. Si elle a assumé ses actes, l'ex-candidate de 10 couples parfaits 3 s'est alors retrouvée avec toute la maison à dos et elle aurait même été victime de harcèlement de la part d'Eddy et Océane, entre autres.

Nouveau clash entre Eddy et Chani dans les Anges 12

Depuis, ses rapports avec les autres candidats, et notamment Eddy, restent très tendus, comme on peut le voir dans un extrait exclusif de l'épisode des Anges 12 diffusé ce lundi 12 octobre 2020 sur NRJ12.

Tout a commencé lorsque Eddy demande à Chani de se laver les mains pour les aider à préparer le repas, alors qu'elle est tranquillement en train de bronzer et ne se sent pas très bien. Visiblement, la candidate n'a pas aimé le ton sur lequel il lui a parlé et monte vite dans les tours. "Parle bien avec ta bouche sale", lui lance-t-elle. Si Eddy essaie de se contenir, il se peut que ce soit la fois de trop : "Je me dis 'vas-y, je vais quand même lui rentrer dans le lard, parce que en fait, à force de fermer sa bouche, elle te prend pour un boloss'". Gros clash en vue ? Rendez-vous ce soir !