Chadwick Boseman : son frère raconte ses derniers moments déchirants avec l'acteur

Le 28 août 2020, le monde du divertissement perdait l'un de ses plus grands super-héros : on apprenait que Chadwick Boseman - l'inoubliable interprète de T'Challa dans Black Panther (Marvel), est mort à l'âge de 43 ans. "Chadwick a été diagnostiqué d'un cancer du colon de niveau 3 en 2016 et il s'est battu contre lui pendant près de 4 ans alors que la maladie avait progressé au stade 4", révélait sa famille. Un cancer contre lequel il s'est battu dans le plus grand silence. Personne - excepté ses proches - n'était au courant, pas même Ryan Coogler, le réalisateur de Black Panther. Et pour cause, il était convaincu jusqu'au bout qu'il allait vaincre le cancer, comme l'expliquait son agent Michael Greene...

Les derniers mots bouleversants de Chadwick Boseman à son frère

Un mois et demi plus tard, ce sont ses frères aînés, Kevin (48 ans) et Derrick (54 ans), qui se sont confiés sur les derniers instants de Chadwick dans une interview accordée au New York Times. "Peu importe ce qu'il traversait, il a toujours dit : 'Alléluia.' Il n'a jamais cessé de le dire.", se rappelle Derrick, également pasteur. Il raconte l'ultime demande bouleversante de son frère, qui lui a dit : "Je suis en stade quatre et j'ai besoin que tu me sortes de là." Une demande qu'il n'a pas compris tout de suite : "Quand il m'a dit ça, j'ai changé ma prière de 'Dieu guéri-le, Dieu sauve-le' en 'Dieu, que ta volonté soit faite'. Et le lendemain, il est décédé." Il se souvient de lui comme quelqu'un de très "doué" : "Chad était doué. Il était probablement la personne la plus douée que j'aie jamais rencontrée."

Le 3 septembre dernier, 6 jours après sa mort, l'acteur était enterré au cimetière Welfare Baptist Church, à Belton, situé à une vingtaine de kilomètres de sa ville natale, Anderson, en Caroline du Sud.