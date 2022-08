Cette série culte ENFIN de retour 5 ans après son dernier épisode ? Son actrice relance l'espoir

La série Bones de retour ?

Lancée en septembre 2005, c'est le 28 mars 2017 que la série Bones a fait ses adieux aux téléspectateurs. La raison ? Comme le confiait Hart Hanson (producteur exécutif) à la presse à l'époque, il ne s'agissait pas d'une décision créative, mais d'un choix stratégique de la Fox qui souhaitait tourner la page.

"Ca n'était pas notre décision [d'arrêter], avait-il révélé. On nous a simplement dit que ça serait notre dernière année. Ce n'est pas nous qui avons appelé la chaîne pour leur dire 'On aimerait terminer la série maintenant'". Une situation jugée frustrante par les fans et l'équipe, mais qui n'était pas irréfléchie au regard des audiences déclinantes de la série.

Toutefois, étant donné que la fin de Bones n'était donc pas un souhait des créateurs ou des acteurs, ce qui laisse penser que tout ce petit monde a encore un goût d'inachevé en lui, une question se pose aujourd'hui : peut-on espérer voir la fiction policière revenir avec une saison 13 ?

Si la question peut surprendre, cinq ans après la diffusion de son final, on sait que rien n'est impossible dans le monde des séries. La preuve avec les récents retours des Experts ou Esprits Criminels. Aussi, c'est ce qu'a tenté de savoir TVLine à l'occasion d'une interview avec Emily Deschanel.

Emily Deschanel est prête

Quand le site américain lui a rappelé que la série Lucifer avait profité d'une intrigue pour annoncer sous forme de clin d'oeil que Bones allait revenir à la télé dans le futur, la comédienne a répondu "C'est incroyable ! Comment ça se fait que je n'étais pas au courant ?". Puis, relancée sur la possibilité d'un tel reboot, l'interprète de Temperance Brennan s'est montrée plus qu'ouverte à ce sujet.

"Je pense que ça reste possible. David Boreanaz a dit 'nope, on n'en refera pas d'autres', mais ne jamais dire jamais de mon côté, a précisé Emily Deschanel. Je ne sais pas [si ça se fera]. C'est possible. Je serai ouverte à ça. Mais je ne sais pas".

L'interrogation Boreanaz...

Une révélation qui devrait exciter les fans de la série même si l'élément décisif à un tel retour sera bien évidemment l'avis de David Boreanaz (on n'imagine pas la fiction sans le duo réuni). Tandis que l'interprète de Booth est actuellement au casting de la série Seal Team, celui-ci n'a jamais caché être peu attiré par un tel concept.

"C'est difficile de répondre à cette question. Je ne sais même pas ce qu'il va se passer dans les 6 prochaines heures. Vous me posez une question hypothétique, mais tout est possible dans la vie, avait-il déclaré en 2017. Cependant, je suis plutôt du genre à aller de l'avant, je n'aime pas revenir en arrière... En général, je ne suis pas un fan des réunions".

Le temps lui a-t-il permis de changer d'avis ? A suivre.