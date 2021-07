Les Experts saison 16 : le premier teaser est arrivé, Grissom est de retour

Pas de doute, la mode est toujours aux retours et reboots du côté des séries américaines. Plusieurs projets sont actuellement en cours comme par exemple la nouvelle saison de Sex and the City ou la suite d'Esprits Criminels. Six ans après la fin de la série, Les Experts seront aussi de retour pour le plus grand plaisir des fans.

CSI : Vegas se dévoile dans un premier teaser

Annoncé dès 2020, le retour des Experts est donc bien prévu pour la rentrée sur la chaîne CBS. C'est plus précisément le 6 octobre prochain que le premier épisode de cette saison 16 sera diffusé aux US. Au programme ? Le retour de deux personnages cultes des débuts de la série : Gil Grissom (William Petersen) et Sara Sidle (Jorja Fox) vont reprendre du service, tout comme David Hodges (Wallace Langham). Dans les nouveaux épisodes, l'équipe de la police scientifique de Las Vegas va faire appel aux anciens membres pour résoudre une enquête délicate.

"Face à une menace qui pourrait mettre à mal toute la police scientifique et permettre la remise en liberté de milliers de tueurs, la nouvelle équipe d'enquêteurs doit demander l'aide de ses anciens amis Gil Grissom, Sara Sidle et David Hodges. Ensemble, ils devront déployer toutes les dernières techniques scientifiques pour remonter les indices et préserver la justice" peut-on lire dans le communiqué officiel.

Qui sont les nouveaux acteurs ?

Si trois stars seront de retour pour CSI : Vegas, de nouveaux acteurs ont été recrutés pour former l'équipe. Parmi eux ? Matt Lauria (Tell Me a Story), Paula Newsome (Chicago Med), Mel Rodriguez (On Becoming a God in Central Florida) et Mandeep Dhillon (After Life). Rendez-vous prochainement pour découvrir le résultat.