Cardi B : théories du complot, inégalités... La rappeuse en roue libre sur le Coronavirus

Elle accuse les célébrités d'avoir été payées pour se faire dépister

Car l'interprète de "I like it" ne s'est pas arrêtée là et tourne en boucle sur le coronavirus. En story Instagram, elle a continué en parlant de théorie du complot. Elle a notamment accusé de nombreuses célébrités d'être payées pour déclarer être atteintes du virus responsable de la pandémie mondiale : "Je commence à me demander si vous autres ne seriez pas en train de payer des n***** pour dire qu'ils l'ont. Si vous payez des n***** pour dire qu'ils l'ont, payez moi aussi."

Parmi ces célébrités, Idris Elba, qui lui a répondu : "Je pense que la négativité autour du test est contre-productive. Je ne vois pas ce que les gens y gagnent. Cette idée que quelqu'un comme moi va être payé pour dire que j'ai le Coronavirus, c'est des conneries. C'est stupide." Il a dénoncé de tels propos : "C'est le moyen le plus rapide de rendre les gens malades de cette façon. Il n'y a aucun avantage pour moi et Sabrina à être assis ici et à dire que nous l'avons ou que nous l'avons pas. Je ne comprends même pas la logique !".

Elle dénonce les inégalités dans le dépistage et la quarantaine

Visiblement très remontée, Cardi B a continué ses coups de gueule dans une autre vidéo Instagram. Alors qu'il n'y a pas assez de tests pour dépister tous les malades et que la majorité des Américains n'ont pas les moyens de se payer des soins de santé, Cardi B a dénoncé le fait que plusieurs célébrités se soient fait dépister. Dans une vidéo partagée ce mercredi 25 mars 2020 sur Instagram, la chanteuse a mis en avant ces injustices. "Le grand public, c'est-à-dire les gens qui ont un emploi classique, qui reçoivent un salaire chaque mois, la classe moyenne, les pauvres, ne reçoivent pas le même traitement que... des célébrités. Ils ne vont pas recevoir leurs putains de résultats de coronavirus le lendemain". Des inégalités également visibles dans la quarantaine : "Tout le monde n'a pas le privilège d'aller dans sa foutue chambre dans son immense baraque et de s'isoler ", dénonce-t-elle. Pour le coup, elle n'a pas tort sur ce point.