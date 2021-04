Camila Mendes donne son avis sur les intrigues ridicules dans Riverdale

A chaque nouvel épisode de Riverdale, on ne sait pas trop s'il faut rire ou pleurer. Depuis un moment déjà, la série avec KJ Apa, Cole Sprouse, Lili Reinhart et Camila Mendes enchaîne les intrigues surprenantes voire carrément WTF. Et même malgré le saut dans le temps du début de la saison 5, ça ne s'est pas vraiment amélioré. Alors que la série est en pause (découvre la date de retour sur Netflix), l'interprète de Veronica a évoqué ces choix scénaristiques douteux.

Camila Mendes juge des intrigues ridicules de Riverdale

L'an dernier, KJ Apa s'était déjà moqué de l'intrigue autour de la mort de Jughead, avouant que le twist final (Jug n'était en fait jamais mort) était grillé d'avance. Riverdale est souvent critiquée par les fans pour ses intrigues tirées par les cheveux, une chose que Camila Mendes assume à 100%. "Quand on reçoit le script, je sais ce qui m'attend. Souvent, c'est une chose absurde ou folle qui n'a aucun sens. J'ai l'impression que les choses logiques seraient barbantes dans une série comme la nôtre" a-t-elle confié à Paper. Oui, tu as bien lu, Camilla Mendes pense que Riverdale ne mérite pas des intrigues plus évoluées. Ok...

Dans son interview, Camila Mendes a aussi évoqué le succès de Riverdale et avoué qu'elle ne voulait pas, à l'origine, jouer dans une série devenue un tel phénomène. "Je n'avais jamais imaginé être dans une série qui aurait autant de succès et autant de fans. Ce n'était probablement pas initialement ce que je voulais pour ma carrière. Mais maintenant que j'ai cela, je me dis que c'est génial" explique l'actrice. Riverdale était son tout premier rôle ! Depuis, on a aussi pu la voir dans plusieurs films comme Mensonges et vérités ou Palm Springs.