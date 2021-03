KJ Apa, Cole Sprouse, Lili Reinhart... dans quels films peut-on voir les stars de Riverdale ?

Cole Sprouse

A deux mètres de toi

Fan de Nos étoiles contraires ou Everything Everything, ce film est pour toi (et en plus il respecte les gestes barrières !). Stella Grant, une ado de 17 ans atteinte de mucoviscidose, est hospitalisée. Elle rencontre Will, lui aussi atteint de la maladie et qui sort à peine d'une infection pulmonaire. Afin de ne pas prendre de risque, ils doivent rester à deux mètres de distance à tout moment. Sauf que c'est compliqué quand on craque pour quelqu'un. C'est Justin Baldoni aka Rafael dans Jane the Virgin qui a réalisé le film.

Son rôle : Will Newman, le séduisant patient qui va faire craquer Stella.

Aussi au casting : Haley Lu Richardson, Moisés Aras, Kimberly Hébert Gregory et Parminder Nagra.

Où le voir : en achat sur Amazon Prime Video, en VOD ou en DVD.