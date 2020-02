Caïn annulée : pourquoi la série de France 2 n'aura pas de saison 9 ?

Une annulation décevante...

On espère que vous avez savouré cette saison 8 de Caïn, qui prend fin ce vendredi 7 février sur France 2, parce que c'était malheureusement la dernière. On l'a récemment appris, France Télévisions a en effet annulé la série alors même que les audiences étaient toujours satisfaisantes après tant d'années et de bouleversements en coulisses.

Une déception pour les fans, mais également pour Julien Baumgartner, le nouvel interprète du policier. Au micro de Télé-Loisirs, ce dernier a confié : "J'aurais adoré faire une troisième saison. C'est dommage pour ce personnage qui va disparaître, et dommage pour moi car, un personnage comme ça, c'est un cadeau."

... mais logique

Mais alors, si le public était toujours présent et si le comédien principal souhaitait poursuivre l'aventure, pourquoi Caïn a-t-elle été arrêtée ? Tout simplement parce qu'elle se faisait trop vieille. Julien Baumgartner l'a ensuite révélé, France Télé souhaiterait rajeunir sa grille de programmes et coller un peu plus à la nouvelle façon de consommer des téléspectateurs.

"La raison de cet arrêt ? Le renouvellement. C'est pareil sur toutes les chaînes" a-t-il ainsi dévoilé, avant de préciser un brin fataliste : "Demain, les séries seront plus courtes. On en créera, on fera une saison ou deux, éventuellement trois, et on arrêtera pour passer à autre chose. Je comprends cette politique. Les gens s'habitueront à d'autres séries et oublieront Caïn, comme ils ont oublié Cherif et comme ils oublieront Candice Renoir."

La télé, cet univers impitoyable...