Caïn saison 8 : Julie Delarme (Lucie Delambre) quitte la série, la comédienne s'explique

Vous ne rêvez pas, Lucie Delambre - incarnée par Julie Delarme, profitera de l'épisode 2 de la saison 8 de Caïn pour s'en aller. Un faux départ pour booster l'intrigue ? Un départ temporaire avant un futur retour ? Non et non. Tandis que la série a récemment été annulée (il n'y aura donc pas de saison 9), l'actrice a confié qu'il s'agissait de son choix et non celui des scénaristes.

Un départ inévitable

Pour quelle raison ? Interrogée par Télé-Loisirs, Julie Delarme a tout simplement révélé que son emploi du temps ne lui avait pas permis de boucler l'intégralité de cette saison 8 : "J'avais des projets au théâtre que je ne pouvais plus refuser. La production et la chaîne comprenaient mon envie d'aller vers d'autres horizons."

Surtout, la comédienne l'a rappelé, son départ "était prévu depuis longtemps. Il était acté avant même que l'on sache que ce serait la dernière saison". Autrement dit, rien n'a été écrit pour nous offrir un twist de dernière minute lors de l'ultime épisode.

Pas de happy ending ?

La preuve, Julie Delarme a ensuite avoué ne rien savoir de la suite de la saison. Alors que le magazine souhaitait connaître l'impact de ce départ sur Caïn et Legrand, la comédienne a dévoilé : "Je ne sais pas. Vont-ils entreprendre une thérapie de groupe, sombrer dans l'alcool, la dépression... ? Je ne veux pas savoir, je préfère garder la surprise." Bref, si vous espériez une happy ending, c'est rappé !