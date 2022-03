Ça, le film décliné en série : HBO Max veut dévoiler les origines de Pennywise

Alors que les films Ça - Chapitre 1 (2017) et Ça - Chapitre 2 (2019), adaptés de l'oeuvre de Stephen King, ont été de véritables cartons au cinéma, l'univers imaginé par l'auteur s'apprête à s'étendre davantage sur nos écrans. C'est The Ankler qui vient de révéler la nouvelle : là où des rumeurs d'un troisième film ont vu le jour ces derniers mois, la plateforme de streaming HBO Max est à l'inverse intéressée à l'idée de développer une série très spéciale.

Les origines du terrible clown dévoilées ?

Au programme ici ? Intitulée Welcome to Derry, cette fiction - qui n'a pas encore obtenu de feu vert, devrait prendre place dans les années 60 et explorer les origines de cette malédiction qui hantera progressivement cette petite ville pendant près de 27 ans, mais également les origines du clown Pennywise. Autrement dit, il ne s'agirait pas d'une suite mais d'un prequel de Ça qui aurait pour objectif de répondre aux quelques interrogations que l'on pouvait avoir.

Pour l'heure, il est encore trop tôt pour savoir si les acteurs de la saga - notamment Bill Skarsgård, l'inégalable Pennywise, seront de retour, mais on sait déjà que ce projet (qui, on le rappelle, n'est pas encore validé) sera chapeauté par Andy Muschietti. En cas de commande, le réalisateur des deux précédents films est en effet attendu aux scénarios des épisodes et servira également de producteur exécutif.

On croise désormais les doigts pour que ce projet soit validé. Oui, on est en manque de cauchemars...