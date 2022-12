C'était un des meilleurs films sur Netflix, mais la plateforme va s'en débarrasser, profitez-en vite

Une moyenne de 4,6/5 selon les spectateurs d'Allociné, une note de 94% de la part du public sur Rotten Tomatoes... C'est peu dire que La Ligne verte fait partie des films qui ont marqué l'histoire au cinéma. Tirée d'un roman-feuilleton de Stephen King publié en 1996, cette adaptation de Frank Darabont est même décrite comme l'une des préférées de l'écrivain de génie, indétrônable sur la thématique de l'horreur et pour le coup, de l'émotion. Profitez-en, le film est encore dispo quelques jours sur Netflix, avant de poursuivre sa vie ailleurs.

Sorti au début de l'année 2000 en France, ce film d'un peu plus de 3h avec Tom Hanks, Michael Clarke Duncan ou encore David Morse au casting raconte la relation entre Paul Edgecomb, un gardien de prison, et John Coffey, accusé du viol et du meurtre de deux fillettes et condamné à mort. Malgré sa taille de colosse, le personnage va laisser apparaître un caractère bien loin du monstre accusé du pire.

"Un des drames les plus puissants que j'ai vus de toute ma vie !"

Nommé pour quatre récompenses aux Oscars, le film repart bredouille face à American Beauty qui rafle les principales statuettes. Il n'en reste pas moins un de ceux qui aura le plus marqué le public ces 20 dernières années. "La quasi totalité de l'histoire se passe dans un centre pénitencier, pourtant à aucun moment on ne s'ennuie. On est capable de passer d'une scène assez drôle à une scène triste puis à une autre vraiment étonnante en peu de temps. C'est l'un des films les plus touchants et les plus émouvants que j'ai vus" témoigne un internaute d'Allociné.

Un avis largement partagé par un autre : "La Ligne verte est un des drames les plus puissants que j'ai vus de toute ma vie ! (...) La Ligne verte est d'ailleurs un des rares film qui a réussi à me faire pleurer". La pluie de compliments se poursuit : "un véritable chef-d'oeuvre qui marque à jamais quiconque regarde ce film sublime", une "oeuvre magique, émouvante et tragique", "un film culte à revoir sans hésitation"...

L'occasion est justement toute trouvée pour voir ou revoir La Ligne verte. Encore dispo sur Netflix pour quelques petits jours, le film va très bientôt quitter la plateforme. Vous avez jusqu'au 31 décembre pour vous offrir votre dose d'émotion. Dépêchez-vous et n'oubliez pas de prévoir un paquet de mouchoirs à côté de vous pour ces 3h d'émotion.