Hunger Games, Black Panther, Get Out... l'étrange TOP 20 des meilleurs films de la décennie

2020 n'est pas encore tout à fait terminé, mais The Hollywood Reporter vient déjà d'organiser LE sondage qui s'apprête à faire polémique auprès des amateurs de cinéma. La raison ? Le célèbre site américain a souhaité savoir quels étaient les 20 meilleurs films de la décennie 2010-2020.

Un classement qui interroge

A cette occasion, ce n'est pas auprès du public que le média s'est tourné, mais auprès de 3 500 personnes qui travaillent actuellement dans l'industrie du cinéma et de la télévision. De quoi s'attendre à des choix de qualité ? A y retrouver des oeuvres fortes mais moins grand public ? A une sélection de films déjà sacrés aux Oscars ? En théorie, oui. Dans la réalité, le résultat est nettement plus surprenant.

Vous pouvez le découvrir ci-dessous, ce classement nous offre finalement de très nombreuses surprises avec des choix qui interrogent. Si chaque "top" est logiquement subjectif, celui-ci reste néanmoins perturbant tant il ne paraît pas être équilibré et où les films choisis semblent parfois l'avoir été pour la blague ou la provocation.

A noter que seuls les films américains ont visiblement été vus par les votants, ce qui peut expliquer l'absence de La Tour 2 Contrôle Infernale, l'une des meilleures comédies de cette décennie !

Les 20 meilleurs films de la décennie

20) Le Discours d'un Roi (2010)

19) Call Me by Your Name (2017)

18) Once Upon a Time in Hollywood (2019)

17) Wonder Woman (2017)

16) The Hunger Games (2012)

15) Bohemian Rhapsody (2018)

14) Les Figures de l'ombre (2016)

13) Max Max : Fury Road (2015)

12) The Social Network (2010)

11) Birdman (2014)

10) Mes Meilleures amies (2011)

9) Argo (2012)

8) Harry Potter et les reliques de la mort - partie 1 (2010)

7) A Star is Born (2018)

6) La La Land (2016)

5) Avengers : Endgame (2019)

4) Inception (2010)

3) Black Panther (2018)

2) 12 Years a Slave (2013)

1) Get Out (2017)