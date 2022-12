Ce film culte des années 90 capable de faire pleurer n'importe qui est le succès surprise sur Netflix

Mois de décembre oblige, le mood actuel des téléspectateurs et abonnés des plateformes de streaming est de regarder des films de Noël sous un plaid avec un bol de Kinder dans une main et un chocolat chaud dans l'autre. Pourtant, quand on regarde le top 10 des films les plus regardés en France sur Netflix aujourd'hui, on réalise que les Français n'ont pas encore totalement la tête à ça.

Un film culte des années 90 s'invite dans le top 10 de Netflix

Alors que le podium est composé de trois grosses nouveautés à savoir le film d'action/fantastique Troll, la nouvelle adaptation de Pinocchio par Guillermo del Toro et le thriller Les Lignes courbes de Dieu qui nous explose le cerveau, on y retrouve également une présence étonnante : Will Hunting.

Pourquoi étonnante ? Non seulement il ne s'agit pas d'une création originale de la plateforme, il n'a absolument pas pour thème la magie de Noël, mais surtout, ce long-métrage n'a rien de récent. Au contraire, c'est en 1997 que ce drame est sorti au cinéma. Autant dire que c'est presque un mystère de le voir surgir ici sans aucune raison.

Une pépite qui va vous bouleverser

Toutefois, loin de nous l'idée de critiquer cette entrée fracassante tant Will Hunting est probablement l'un des plus beaux films de ces trente dernières années. Réalisé par Gus Van Sant (Elephant, Harvey Milk), coécrit par Matt Damon et Ben Affleck - également au casting, et porté par un Robin Williams bluffant et émouvant, ce film - récompensé de 2 Oscars (scénario et meilleur second-rôle, tiens tiens), est une véritable leçon de vie.

De quoi ça parle ? Will Hunting (Matt Damon) est un jeune génie dont la vie est souvent dépassée par son côté rebelle et son propre passé. Malgré un avenir brillant tout tracé, ce garçon issu d'un quartier chaud de South Boston a rapidement arrêté ses études afin de consacrer tout son temps à ses potes, des sorties souvent mouvementées et des délits initiés par des défis. Toutefois, alors que son destin semble lui échapper, le professeur Lambeau (Robin Williams) - du Massachusetts Institute of Technology, est frappé par son don et se décide à l'aider à se reprendre en main.

Une histoire classique sur le papier, mais un résultat tout simplement bouleversant à l'écran tant les artifices habituels sont supprimés pour ne garder que la pureté d'un récit et mettre l'accent sur les interprétations émouvantes du duo Damon/Williams. C'est beau, c'est puissant... Will Hunting est le genre de films qui restent en nous longtemps après le visionnage. Alors certes, ça casse un peu l'ambiance actuelle de Noël, mais votre coeur vous remerciera !