C'est nous les héros 2 : une suite du film est en préparation

C'est le début de l'année et Netflix a décidé de nous donner le sourire après une année 2020 compliquée (et on ne parle pas que de la Covid-19 mais aussi de l'annulation des renouvellements de plusieurs séries). En plus de préparer un nouveau volet de Un Noël en Californie et de La Princesse de Chicago, la plateforme a aussi décidé de donner un second film à C'est nous les héros, disponible depuis quelques semaines seulement.

Netflix officialise C'est nous les héros 2

Moins de deux semaines après sa mise en ligne, Netflix vient d'officialiser la suite de C'est nous les héros (We Can Be Heroes en anglais), le film familial de super-héros réalisé par Roberto Rodriguez. Le long-métrage est en fait un spin-off des Aventures de Shark Boy et Lava Girl sorti en 2005 et également mis en scène par le réalisateur américain connu aussi pour Sin City et Alita : Battle Angel. On n'en sait pour l'instant pas plus sur ce qui attend les héros dans le 2e volet mais Robert Rodriguez sera bien de retour pour la suite du film qu'il a écrit, réalisé et produit.

Les films à venir sur Netflix

Un projet à ajouter à la longue liste des suites en production du côté de Netflix. Parmi les films les plus attendus de 2021, on retrouve le dernier volet de la trilogie A tous les garçons que j'ai aimés, le 3e film The Kissing Booth, Malcolm et Marie (le film de Sam Levinson avec Zendaya et John David Washington, tourné pendant le confinement) ou encore The Gray Man des frères Russo, avec Ryan Gosling et Chris Evans.