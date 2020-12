C'est nous les héros : qu'est-ce que c'est que ce film de super-héros Netflix avec Pedro Pascal ?

C'est nous les héros est un spin-off déguisé de Shark Boy et Lava Girl. Explications de Robert Rodriguez : "Netflix m'a demandé si je pouvais développer un nouveau film familial comme Spy Kids et Shark Boy, un film live-action avec des kids. Ces films fonctionnent toujours très bien sur la plateforme. Netflix veut plus de films familiaux. Cela m'a inspiré. J'ai vraiment aimé faire les Spy Kids. Je viens d'une famille de 10 et j'ai 5 enfants. J'aime faire des films pour ce public. Je me suis mis à écrire le script sans Shark Boy et Lava Girl. Puis je me suis rendu compte que j'avais déjà fait un film de super-héros avec des enfants il y a 15 ans et j'ai pensé que cela serait cool d'inclure Shark Boy et Lava Girl en tant que parents afin de légitimiser ces super-héros adultes comme une sorte d'Avengers. Ca c'était ma première idée. Puis la seconde était que si je parvenais à récupérer les droits de Shark Boy et Lava Girl, je pourrais leur offrir une petite fille qui combinerait leurs deux pouvoirs. Et elle botterait vraiment des culs !"



Crevette, la petite fille requin

La petite fille de Shark Boy et Lava Girl n'est autre que Crevette, une enfant de 6 ans capable de transformer les molécules de l'eau en tout ce qui lui passe par la tête et qui possède la force d'un requin ! Elle est jouée par Vivien Blair, 8 ans, que l'on a déjà vu dans Bird Box sur Netflix. "J'ai offert un doudou requin à Robert Rodriguez pendant le tournage." nous a-t-elle confié. "Il l'a tout le temps garder avec lui".