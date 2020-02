C'est confirmé, YouTube rapporte très très gros à Google, comme le prouve son chiffre d'affaires

YouTube dévoile ses chiffres impressionnants

YouTube, dont des vidéos discriminatoires seront interdites, va plutôt pas mal au niveau financier. Alors que les actions d'Alphabet (maison mère de Google qui détient YouTube) ont chuté de près de 5% au 4ème trimestre 2019, en revanche côté chiffre d'affaires, on a vu pire. A combien s'élève-t-il ? 46,075 milliards de dollars, au lieu des 46,9 milliards espérés. C'est un peu moins que ce qui était attendu mais ça reste de bons chiffres avec une augmentation de 17% par rapport à 2018.

C'est en effet ce qu'a révélé Sundar Pichai, PDG de Google et d'Alphabet, lors de la présentation des résultats financiers du groupe. Une première pour YouTube ! Malgré le départ des cofondateurs de Google Sergey Brin et Larry Page (qui ont quitté leurs fonctions en décembre 2019 mais restent actionnaires et membres du conseil d'administration d'Alphabet), le bateau n'a pas coulé. La plateforme de vidéos fait même partie du top 10 des app les plus téléchargées en 2019.

Pour aller un peu plus dans le détail, sachez que la publicité sur YouTube a rapporté 15,15 milliards de dollars en 2019, ce qui représente un bond de 36% par rapport à l'exercice complet de 2018. Quant au Google Cloud, il a réalisé des ventes de 8,9 milliards de dollars sur une année. Et le chiffre d'affaires d'Alphabet, lui, arrive à un total de 162 milliards de dollars pour un bénéfice net de 34,3 milliards de dollars. YouTube ne représente donc qu'une toute partie du CA de la firme (9,56%).

"Je suis très satisfait de nos progrès"

Sundar Pichai s'est réjoui de la progression du chiffre d'affaires : "Nos investissements dans l'informatique profonde, notamment l'intelligence artificielle, l'informatique ambiante et l'informatique dans le Cloud, constituent une base solide pour une croissance continue et de nouvelles opportunités pour Alphabet. Je suis très satisfait de nos progrès continus dans le domaine de la recherche et de la création de deux de nos nouveaux secteurs de croissance – YouTube, qui génère déjà 15 milliards de dollars de recettes publicitaires annuelles, et Cloud, dont les recettes atteignent désormais 10 milliards de dollars".