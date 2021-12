BTS fait une pause : le groupe prend un break "prolongé" pour "faire le plein d'énergie"

Un break bienvenu pour les interprètes de Boy with Luv, DNA ou encore Butter, qui ont besoin de se reposer et de se ressourcer. "Cette période de repos offrira aux membres de BTS, qui se sont engagés sans relâche dans leurs activités, une chance de respirer, de se réinspirer et de faire le plein d'énergie créative" a ainsi indiqué le label de musique, "Ce sera également la première fois depuis leurs débuts qu'ils pourront passer les fêtes de fin d'année avec leurs familles. Nous vous demandons une fois de plus de faire preuve de considération pour leur besoin de profiter d'une vie quotidienne ordinaire et libre tout en se concentrant uniquement sur eux-mêmes, ne serait-ce que pour un court moment, pendant leur période de repos...".

> > BTS x FILA : la collab sportswear du groupe de K-Pop < <

Les chanteurs de BTS vont aussi ouvrir un "nouveau chapitre"

Big Hit Music a rappelé que les chanteurs de BTS ont continué leur carrière musicale malgré la pandémie de coronavirus : "BTS est resté actif afin de s'engager avec les fans en 2020 et 2021 au milieu de la situation du Covid-19, et a obtenu des résultats éblouissants pour rester des artistes mondiaux de premier plan".

Et après cette période de pause, J-Hope, Jimin, Jin, Jungkook, RM, Suga et V seront de retour en 2022 pour d'autres projets. "BTS va se concentrer sur la préparation du concert et de la sortie du nouvel album qui marquera le début d'un "nouveau chapitre" est-il ainsi précisé, comme un grand concert à Séoul "pour se connecter et communiquer avec les fans en personne", qui est prévu pour mars 2022. Vivement !