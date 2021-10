Brahim Bouhlel en prison au Maroc : "Ils sont 15 dans une cellule", Franck Gastambide raconte

Brahim Bouhlel en prison : Franck Gastambide avoue qu'il est enfermé dans des "conditions difficiles"

Brahim Bouhlel fait bien entendu partie du casting de la saison 2 de Validé , la série de et avec Franck Gastambide (dont la date de sortie est fixée au 11 octobre 2021 sur Canal+). Mais si le comédien sera de retour sur les écrans, en revanche il sera toujours en prison dans la vraie vie. Pour rappel, Brahim Bouhlel, l'acteur Hedi Bouchenafa (En passant pécho) et l'influenceur Zbarbooking avaient créé un bad buzz suite à une vidéo insultante sur les enfants marocains et les femmes marocaines. A cause de cette vidéo polémique postée sur les réseaux et malgré des excuses publiques, Brahim Bouhlel et Zbarbooking ont été arrêtés (pas Hedi Bouchenafa parce qu'il était déjà parti du Maroc).

Brahim Bouhlel et Zbarbooking ont été condamnés à 8 mois de prison et 1 an de prison au Maroc. Cela fait déjà 5 mois qu'ils sont en prison. Franck Gastambide qui était invité dans Quotidien sur TMC, ce jeudi 30 septembre 2021, a donné des nouvelles de son ami Brahim Bouhlel. "Est-ce qu'il est bien traité ?" a demandé Yann Barthès. "ça, il ne peut pas me le dire au téléphone" a répondu Franck Gastambide, mais "ce que je sais, c'est que les conditions sont difficiles".