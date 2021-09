Brahim Bouhlel (Validé) en prison, Franck Gastambide le soutient :"il est en train de le payer cher"

Brahim Bouhlel sera peut-être présent dans la saison 2 de Validé, attendue le 11 octobre 2021 sur Canal+, mais le comédien ne participera pas à la promo de ces nouveaux épisodes. Le 21 avril dernier, il a en effet été condamné à 8 mois de prison ferme par un tribunal marocain à la suite d'une blague filmée et partagée sur les réseaux sociaux, jugée insultante envers des habitants du Maroc.

Brahim Bouhlel emprisonné dans des conditions difficiles

Une peine extrêmement lourde qui attriste fortement Franck Gastambide. "Brahim est emprisonné depuis 6 mois maintenant, dans des conditions difficiles. Il a conscience qu'il a fait une bêtise, qu'il a blessé des gens. Je crois qu'il est en train de le payer cher", a déclaré le créateur de Validé et ami de Brahim Bouhlel lors d'une interview accordée à Première.

Puis, même s'il reconnait la bêtise de son pote, Franck Gastambide n'a pas caché qu'il ne comprenait pas vraiment les conditions de détention dont il est victime. Selon lui, Brahim Bouhlel serait fortement touché par cette sanction, "On l'a au téléphone une fois tous les 15 jours, des appels qui durent deux minutes et puis ça coupe. Il vit des moments très difficiles. (...) Il sortira après la promo, on ne sait pas dans quel état."

Franck Gastambide soutient l'acteur

Malgré tout, le papa de Validé l'a assuré, il est hors de question pour lui de le boycotter après cette polémique. Ainsi, après avoir révélé, "de notre côté on l'aide et on aide sa famille", l'acteur-réalisateur a confié, "On ne lui tourne pas le dos en tout cas".

Au contraire, Franck Gastambide se montre même plutôt optimiste pour lui à l'avenir, "Il a dû prendre son mal en patience. Je lui dis de tenir le coup parce qu'il sortira bientôt et pourra faire du cinéma. On le verra notamment dans le film de Mohamed Hamidi avec Kad Merad [Citoyen d'honneur, ndlr]". Reste désormais à savoir si le public sera également prêt à l'accueillir les bras ouverts et à lui pardonner.