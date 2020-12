Black M clash Gims et Kev Adams sur Twitter : règlement de comptes ou buzz ? On a la réponse

Black M aurait-il eu les pires cadeaux du monde à Noël cette année ? A-t-il été victime d'une indigestion au lendemain du réveillon ? Est-il victime d'un effet secondaire jusque-là inconnu du Covid-19 ? Ces questions méritent d'être creusées au regard des récents messages postés par le rappeur sur Twitter.

Règlement de comptes surprise sur Twitter

Et pour cause, l'interprète de Léa a profité de son compte pour clasher - de façon totalement inattendue, trois de ses proches. Ce samedi 26 décembre 2020, Black M a dans un premier temps annoncé : "A 0h00 c'est mon anniversaire un an de plus ! Il faut que je vous dise des vérités... j'en ai plus rien à foutre", avant d'ajouter plus loin, "Zéro piratage je vais tout dire..."

Alors, qu'a-t-il dit ce week end ? Premièrement, il a lâché plein de sous-entendus bizarres autour de Dawala, rappeur/producteur et créateur du label Wati B, "C'est la fin du watib @dawala. Je connais les coulisses de la sexion et Dawala. (...) C'est un franc-maçon..." Difficile de faire plus énigmatiques et improbables que ces tweets.