BigFlo revient sur son craquage de "banneur fou" sur Twitch : "c'était évidement des blagues"

Qu'est-il arrivé à BigFlo ? Le confinement lui aurait-il fait péter un plomb ? Début avril, celui qui a vendu 1 million d'albums avec son frère Oli se lâchait totalement sur Twitch, sans retenue : "Écoutez moi bien, je vous explique, la vie de ma mère ! Ici sur mon Twitch, je suis en roue libre. Y a pas Oli pour faire le gentil, le prochain fils de p*** qui met un faux nom, je le ban à vie, et si il revient, on trouve son adresse, et je lui envoie mon garde du corps Barbier, on lui casse sa gueule", lançait-il. Et ce n'est qu'un extrait. Moqué sur son physique par certains, il ne s'est pas privé de répondre de manière très cash à ses followers.

BigFlo revient sur le "banneur fou"

Un comportement qui en a surpris plus d'un et qui a fait beaucoup réagir. BigFlo, lui, ne s'attendait pas à un tel buzz, comme il l'a confié dans Popcorn, l'émission de Domingo sur Twitch : "A l'heure d'aujourd'hui, je te jure je ne comprends toujours pas pourquoi ça a pris de telles proportions". Il explique avoir "l'habitude de faire des blagues avec ses viewers" lors de ses live sur Twitch, incarnant le personnage du "banneur fou", qui bannissait "les gens pour tout et n'importe quoi". "C'était évidement des blagues", précise-t-il, ajoutant que c'était à prendre "au second degré". Forcément, la juxtaposition de tous ces moments donne une compilation assez violente.

"Evidemment je n'étais pas sérieux, c'était des blagues"

Il reconnaît que certains de ses propos étaient "hardcore par moment" et explique pourquoi il a plus tendance à se lâcher sur Twitch : "D'habitude, je fais gaffe. Mais sur Twitch, j'étais tellement en famille que j'ai complètement oublié que, à tout moment, tout le monde pouvait le voir. T'es tellement dans une bulle avec les viewers, tu revois un peu toujours les mêmes gens, tu te crées des private joke, et j'ai complètement oublié qu'à tout moment on pouvait screener... Sur Twitch, tu perds totalement la notion du fait que t'es sur internet." Il met les choses au clair : "La moitié des gens ont pigé que c'était des blagues... Mais évidemment je n'étais pas sérieux, dans la vie je n'insulte pas gratuitement des gens comme ça". D'ailleurs, le rappeur se montre très généreux dans la vie de tous les jours et a notamment participé à la chanson "Et demain ?" pour récolter des fonds pour la Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France.