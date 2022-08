Bientôt la fin pour une série phare de M6 ? "On y pense..."

Après quelques semaines seulement, En famille quitte déjà l'antenne de M6. Cette année, la short com fêtait ses 10 ans et forcément, la fin de la série est dans tous les esprits. Alors que plusieurs primes sont en préparation, Charlie Bruneau (Roxane), Marie Vincent (Brigitte), Jeanne Savary (Marjorie) nous donnent leurs ressentis sur la fin de la série.

"Tout peut arriver"

Après 10 ans d'antenne, les actrices d'En famille avouent qu'elles pensent évidemment à la fin de la série, "particulièrement en ce moment", précise Charlie Bruneau qui ajoute : "Ce serait à la fois logique et infiniment triste de terminer." "Tout peut arriver." précise de son côté Marie Vincent. "On a toujours peur chaque année. Ça fait 10 ans que ça existe, chaque année on pense que ça va s'arrêter." explique de son côté Jeanne Savary qui, elle, préfère ne pas trop réfléchir à la suite - et fin - de la série courte. Si, pour l'instant, la fin d'En famille n'est pas prévue, les stars du show sont conscientes qu'elles sont plus près de la fin que du début !

Des primes à venir

En tout cas, En famille n'a pas dit son dernier mot puisque deux primes sont en préparation. Le premier devrait "théoriquement" être tourné en octobre 2022 dans un château de la région parisienne avec pour trame un héritage lié à Brigitte. Puis, l'équipe de la série devrait s'envoler pour La Réunion en 2023 pour un autre prime. Dépaysement assuré !