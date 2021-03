Batwoman saison 2 : Ruby Rose ouvre la porte à un retour de Kate Kane

Actuellement diffusée sur la CW aux USA, la saison 2 de Batwoman est portée par une nouvelle héroïne. Ainsi, exit Kate Kane jouée par Ruby Rose, place désormais à Ryan Wilder incarnée par Javicia Leslie. Une nouvelle gardienne pour Gotham City déjà adoptée par les fans de la série du Arrowverse, même si la porte à un retour de la cousine de Bruce Wayne n'est toujours pas fermée.

Un retour de Kate Kane possible

On l'a récemment appris à l'écran, contrairement à ce que l'on pouvait craindre en début de saison, Kate Kane n'a pas été tuée dans un accident. Au contraire, celle-ci serait toujours en vie, retenue captive par Safiyah. Et visiblement, Ruby Rose ne serait pas totalement contre l'idée de poursuivre cette histoire à l'avenir.

Interrogée par Cinemablend sur la possibilité de la voir reprendre son célèbre rôle, la comédienne a dans un premier temps confié, "Je pourrais totalement le faire", avant de tout de même préciser, "Je ne pense pas que ça serait utile à l'histoire, car je pense que faire grandir la nouvelle Batwoman est désormais plus important que de revenir vers Kate Kane, mais évidemment que je reviendrais [si on me le demande]. Je ferais absolument tout ce qu'ils voudraient".

Ruby Rose est fan de la série

Une déclaration qui peut surprendre au regard de la fin précoce (et mouvementée) de son aventure avec la série, mais qui peut s'expliquer par deux raisons. La première, elle a déjà eu le temps de tourner la page sur ce qui a pu se passer précédemment en coulisses, "Je crois que j'ai déjà fait 3 films depuis". La deuxième, elle aime ce que la série est devenue ces derniers mois, "Je n'ai pas tout vu, mais j'ai regardé quelques épisodes. Et je trouve que la façon dont ils ont géré ça est magnifique. C'est au tour de [Ryan Wilder/Javicia Leslie] de briller".

Vous l'aurez compris, si Ruby Rose ne souhaite pas voler la vedette à la nouvelle star de Batwoman, il n'est pas impossible de la voir reprendre son rôle le temps d'une intrigue dans le futur. Reste à espérer que les créateurs entendront son appel du pied.