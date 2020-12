Batwoman saison 2 : Ryan Wilder fait le show dans une bande-annonce intense

Le rendez-vous est pris, c'est le 17 janvier 2021 que la CW débutera la diffusion de la saison 2 de Batwoman. Un véritable événement pour les fans de la série puisque cette nouvelle année mettra en scène une nouvelle héroïne. Suite au départ de Ruby Rose au printemps dernier, les producteurs ont en effet décidé de supprimer Kate Kane de l'intrigue et de la remplacer par Ryan Wilder incarnée par Javicia Leslie.

C'est la crise à Gotham

Et comme on peut le découvrir dans la première véritable bande-annonce (voir dans notre diaporama), l'absence de Kate Kane ne passera pas inaperçue et devrait même être entourée de mystère, en témoignent un article de presse qui s'inquiète de sa disparition et les larmes de ses amis qui ne semblent pas comprendre ce qu'il se passe.

Néanmoins, on le sait, Gotham ne laisse jamais aucun répit et personne n'aura véritablement le temps de se morfondre au risque de voir le chaos s'accentuer dans les rues. De fait, c'est ici que Ryan Wilder va donc entrer - malgré la réticence de Luke Fox, et tout donner pour prouver qu'elle peut être la digne successeuse de Kate et l'héroïne que la ville mérite.

Une héroïne totalement différente

Un point de départ intéressant qui, heureusement pour nous, ne verra pas la série se contenter de copier coller le style de la saison 1 en faisant comme si de rien n'était. Les premières images nous le prouvent, Ryan Wilder aura réellement une personnalité bien différente de celle de Kate Kane, ce qui nous offrira à l'écran une Batwoman nettement plus sauvage et badass. De quoi créer quelques tensions, "Batwoman ne tue pas !", mais également nous promettre de nouveaux affrontements épiques avec de nouvelles règles.

Comme quoi, le départ de Ruby Rose était peut-être la meilleure chose qui pouvait arriver à la série.