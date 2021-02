Batwoman saison 2 : Kate Kane bientôt de retour à l'écran ? Premiers éléments de réponse

Kate Kane est vivante

On s'en doutait, c'est désormais officiel, Kate Kane est toujours vivante. A l'occasion de l'épisode 3 de la saison 2 de Batwoman diffusé ce dimanche 31 janvier 2021 sur la CW aux USA, Safiyah a révélé à Alice que l'ex-héroïne de Gotham n'est pas morte, mais qu'elle est actuellement retenue captive sous son contrôle.

Interrogée par EW, sur la sincérité de la nouvelle méchante de la série, Caroline Dries a par ailleurs confié, "Peut-on lui faire lui faire confiance ? Je ne vois pas pourquoi on ne le pourrait pas. Elle semble bien posséder le collier de Kate, ce qui, à mon avis, ressemble bien à une preuve qu'elle est en vie".

Une survie qui interroge

Puis, la créatrice de Batwoman l'a finalement précisé, malgré le départ imprévu de Ruby Rose de la série, il lui semblait de toute façon impossible de réellement tuer son personnage afin de tourner la page. La raison ? "Je ne pouvais pas le faire simplement parce que je voulais éviter ce cliché du 'on tue les personnages gays'."

Aussi, elle a profité d'avoir toutes les cartes en main pour mettre en place quelque chose de différent et de plus créatif, "J'étais dans une position où je me suis dit, 'Okay, si je ne tue pas Kate, qu'est-ce que je peux faire avec elle ?' Et c'est là que j'ai eu envie de créer un vrai mystère autour de sa disparition".

Et forcément, maintenant que l'on sait que Kate est toujours en vie, que son accident a été mis en scène et que c'est Safiyah qui la contrôle, la possibilité d'un futur retour est réelle. Après tout, on n'imagine pas les scénaristes faire durer cette captivité pendant 5 saisons, ni voir Kate ne pas profiter de sa future liberté pour aller retrouver ses proches ou Alice ne pas exiger à Safiyah de voir Kate (en vrai, en photos ou vidéos) avant de tenter de la récupérer. Cela amènerait forcément des problèmes (nouvelle actrice pour le rôle ? quelle place dans l'intrigue avec la présence de Ryan Wilder ?), mais on signe tout de suite pour voir une Kate Kane en mentor de la nouvelle Batwoman.